Во дворе гуляют куры, петухи и утки - всего 21 птица. Петухов в 10 раз меньше, чем кур. Сколько во дворе уток?
Математика
Во дворе гуляют куры, петухи и утки - всего 21 птица. Петухов в 10 раз меньше, чем кур. Сколько во дворе уток?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во дворе может быть только один петух. потому что если петухов будет 2, то им соответствуют 20 куриц, что уже составляет 22 птицы. Тогда куриц во дворе 10, а уток 21 - (1 + 10) = 10
Гость:
Так как всего 21 птица, а петухов в 10 раз меньше, чем кур, ⇒ во дворе 10 кур, 1 петух, уток 21-10-1=10
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