в теплице с 1м2 снимают 30кг огурцов,сколько потребуется кг огурцов при такой урожайности можно вырастить в теплице в прямоугольной формы длиной 10м и шириной 1м?
Математика
в теплице с 1м2 снимают 30кг огурцов,сколько потребуется кг огурцов при такой урожайности можно вырастить в теплице в прямоугольной формы длиной 10м и шириной 1м?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
я же не знаю как теперь оформляют задачу. дано:1м2=30кг огурцов 10м-длин грядки 1м-ширина найти:?кг огурцов можно вырастить на грядке решение:1)10м*1м=10м2-площадь грядки 2)10м2*30кг=300кгкол-во огурцов с данной грядки ответ:300кг огурцов можно вырастить на грядке.
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