После того как школьникам было выдано 327 книг, в библиотеке осталось на 246 книг меньше, чем было выдано. Сколько всего книг в библиотеке?
Математика
После того как школьникам было выдано 327 книг, в библиотеке осталось на 246 книг меньше, чем было выдано. Сколько всего книг в библиотеке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 327-246=81 (книг)- осталось в библиотеке 2) 81+327=408 (книг)- всего книг в библиотеке Ответ: 408 книг всего в библиотеке
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