За 3 минуты, которые остались до конца работы, ты можешь отправить по электронной почте 105 коротких сообщений. Сколько таких сообщений ты мог бы отправить, если бы до конца работы оставалось 9 минут.
Математика
За 3 минуты, которые остались до конца работы, ты можешь отправить по электронной почте 105 коротких сообщений. Сколько таких сообщений ты мог бы отправить, если бы до конца работы оставалось 9 минут.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 105:3=35 (сообщений) - в минуту можно отправить 2) 35*9=315 (сообщений) - можно отправить за 9 минут Ответ: 315 сообщений можно отправить за 9 минут
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