За 3 минуты, которые остались до конца работы, ты можешь отправить по электронной почте 105 коротких сообщений. Сколько таких сообщений ты мог бы отправить, если бы до конца работы оставалось 9 минут.

Математика

За 3 минуты, которые остались до конца работы, ты можешь отправить по электронной почте 105 коротких сообщений. Сколько таких сообщений ты мог бы отправить, если бы до конца работы оставалось 9 минут.

Автор: Гость