бУКЕТ РОЗ В З РАЗА ДОРОЖЕ БУКЕТА ГВОЗДИК.ЗА БУКЕТ ЗАПЛАТИЛИ НА 50 РУБЛЕЙ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗА БУКЕТ ГВОЗДИК. СКОЛЬКО БУКЕТОВ МОЖНО КУПИТЬ НА 70 РУБЛЕЙ?
Математика
бУКЕТ РОЗ В З РАЗА ДОРОЖЕ БУКЕТА ГВОЗДИК.ЗА БУКЕТ ЗАПЛАТИЛИ НА 50 РУБЛЕЙ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗА БУКЕТ ГВОЗДИК. СКОЛЬКО БУКЕТОВ МОЖНО КУПИТЬ НА 70 РУБЛЕЙ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть букет гвоздик стоит Х рублей. Тогда букет роз - 3 * Х рублей. Получаем уравнение 3 * Х - Х = 2 * Х = 50 , откуда Х = 25 Итак, букет гвоздик стоит 25 рублей, а букет роз 75 рублей, то есть за 70 рублей можно купить только 2 букета гвоздик.
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