бУКЕТ РОЗ В З РАЗА ДОРОЖЕ БУКЕТА ГВОЗДИК.ЗА БУКЕТ ЗАПЛАТИЛИ НА 50 РУБЛЕЙ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗА БУКЕТ ГВОЗДИК. СКОЛЬКО БУКЕТОВ МОЖНО КУПИТЬ НА 70 РУБЛЕЙ?

Математика

бУКЕТ РОЗ В З РАЗА ДОРОЖЕ БУКЕТА ГВОЗДИК.ЗА БУКЕТ ЗАПЛАТИЛИ НА 50 РУБЛЕЙ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗА БУКЕТ ГВОЗДИК. СКОЛЬКО БУКЕТОВ МОЖНО КУПИТЬ НА 70 РУБЛЕЙ?

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