двое рабочих изготовили вместе 280 оконных рам. один из них работал 14 дней по 7 часов в день, а другой - 7 дней по 6 часов . сколько рам изготовил каждый сиз них, если они за 1 час изготавливали одинаковое число рам?

Математика

двое рабочих изготовили вместе 280 оконных рам. один из них работал 14 дней по 7 часов в день, а другой - 7 дней по 6 часов . сколько рам изготовил каждый сиз них, если они за 1 час изготавливали одинаковое число рам?

Автор: Гость