двое рабочих изготовили вместе 280 оконных рам. один из них работал 14 дней по 7 часов в день, а другой - 7 дней по 6 часов . сколько рам изготовил каждый сиз них, если они за 1 час изготавливали одинаковое число рам?
Математика
двое рабочих изготовили вместе 280 оконных рам. один из них работал 14 дней по 7 часов в день, а другой - 7 дней по 6 часов . сколько рам изготовил каждый сиз них, если они за 1 час изготавливали одинаковое число рам?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)14*7=98ч.работал первый ррабочий 2)7*6=42ч.работал второй 3)98+42=140ч.отработали вдовое 4)280/140=2изд.в час делал каждый 5)98*2=196изд.делал первый 6)42*2=84изд.делал второй
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