смесь метана и этилена объемом 400мл при н.у. обесцветила бромную воду с массовой долей брома 3.2%,массой 40г.Определить массовую долю этилена с меси.

Химия

смесь метана и этилена объемом 400мл при н.у. обесцветила бромную воду с массовой долей брома 3.2%,массой 40г.Определить массовую долю этилена с меси.

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