смесь метана и этилена объемом 400мл при н.у. обесцветила бромную воду с массовой долей брома 3.2%,массой 40г.Определить массовую долю этилена с меси.
Химия
смесь метана и этилена объемом 400мл при н.у. обесцветила бромную воду с массовой долей брома 3.2%,массой 40г.Определить массовую долю этилена с меси.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(масса брома=40х0.032=1.28гр. C2H4+Br2=C2H4Br2 кол -ва вещ-ва брома=1.28:160=0.008моль масса этилена=0.008Х28=0.224г кол-во вещ-ва смеси=0.4:22.4=0.018моль ;кол-во вещ-ва CH4=0.018-0.008=0.01моль ; m(CH4)=0.01Х16=0.16гр;m(смеси)=0.224+0.16=0.384гр массовая доля(C2H4)=0.224:0.384=0.58Х100%=58%
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