На одном складе было 185 т угля, а на другом - 237т. Первый склад стал отпускать ежедневно по 15 т угля, а второй - по 18 т. Через сколько дней на втором складе угля будет в полтора раза больше, чем на первом?
Алгебра
На одном складе было 185 т угля, а на другом - 237т. Первый склад стал отпускать ежедневно по 15 т угля, а второй - по 18 т. Через сколько дней на втором складе угля будет в полтора раза больше, чем на первом?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Составим систему уравнений: 1,5*(185-15x)=(237-18x) , где х - количество дней имеем 277,5-22,5x=237-18x 40,5=4,5x x=9 Ответ: на втором складе будет в полтора раза больше угля через 9 дней
Гость:
Пусть через х дней на втором складе будет в 1,5 раза больше угля, тогда на 1 складе останется 185-15*х тонн угля, а на втором останется 237-18*х тонн угля, получаем уравнение (237-18*х)/(185-15*х)=3/2, получаем 2*(237-18*х)=3*(185-15*х), раскрывая скобки и перенося слагаемые в разные части уравнения получим 9*х=81, х=9. Ответ: 9 дней
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