На одном складе было 185 т угля, а на другом - 237т. Первый склад стал отпускать ежедневно по 15 т угля, а второй - по 18 т. Через сколько дней на втором складе угля будет в полтора раза больше, чем на первом?

Алгебра

На одном складе было 185 т угля, а на другом - 237т. Первый склад стал отпускать ежедневно по 15 т угля, а второй - по 18 т. Через сколько дней на втором складе угля будет в полтора раза больше, чем на первом?

Автор: Гость