В ателье сшили 3 костюма понадобилось 9 метрв ткани Сколько метров ткани пойдёт на 6 костюмов

Математика

В ателье сшили 3 костюма понадобилось 9 метрв ткани Сколько метров ткани пойдёт на 6 костюмов

Автор: Гость