В ателье сшили 3 костюма понадобилось 9 метрв ткани Сколько метров ткани пойдёт на 6 костюмов
Математика
В ателье сшили 3 костюма понадобилось 9 метрв ткани Сколько метров ткани пойдёт на 6 костюмов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в 2 раза больше,9*2=18метров ткани
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