объясните смысл высказывания. "в сущности , название и образ павления не имеют никакой важности:если только правосудие оказывается всем гражданам, если они уравнены в правах. государство управляется хорошо"

Гость: Гость:

Смысл в том, что не важно, кто у руля - коммунисты, либералы, анархисты, не важно название политического строя, не важно как реализуется политика, демократически или автократически, важно чтобы человек в стране был на равных с предводителями, чтобы правосудие и закон не делали между ними разницы, чтобы человек был защищён.