объясните смысл высказывания. "в сущности , название и образ павления не имеют никакой важности:если только правосудие оказывается всем гражданам, если они уравнены в правах. государство управляется хорошо"
География
объясните смысл высказывания. "в сущности , название и образ павления не имеют никакой важности:если только правосудие оказывается всем гражданам, если они уравнены в правах. государство управляется хорошо"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смысл в том, что не важно, кто у руля - коммунисты, либералы, анархисты, не важно название политического строя, не важно как реализуется политика, демократически или автократически, важно чтобы человек в стране был на равных с предводителями, чтобы правосудие и закон не делали между ними разницы, чтобы человек был защищён.
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