начирть два отрезка длина первого отрезка 3см а второго на 3 мм меньше

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3см переводим в мм,получается 3*10мм=30мм,в условии сказано что 2ой отрезок меньше 1ого на 3мм,следовательно длина 2ого=длина 1ого-3мм,длина 2ого=30мм-3мм,длина2ого=27мм,переведем в см,получается 27/10=2см7мм ответ: ___________________ 3см _________________ 2см7мм