начирть два отрезка длина первого отрезка 3см а второго на 3 мм меньше

Математика
начирть два отрезка длина первого отрезка 3см а второго на 3 мм меньше
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3см переводим в мм,получается 3*10мм=30мм,в условии сказано что 2ой отрезок меньше 1ого на 3мм,следовательно длина 2ого=длина 1ого-3мм,длина 2ого=30мм-3мм,длина2ого=27мм,переведем в см,получается 27/10=2см7мм ответ:    ___________________                          3см               _________________                        2см7мм
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