для сада купили в питомнике 14 кустов красной и черной смородины по одинаковой цене. За красную смородину заплатили 250 руб., а за черную - 450 руб. Каких кустов купили больше и на сколько?

Математика

для сада купили в питомнике 14 кустов красной и черной смородины по одинаковой цене. За красную смородину заплатили 250 руб., а за черную - 450 руб. Каких кустов купили больше и на сколько?

Автор: Гость