для сада купили в питомнике 14 кустов красной и черной смородины по одинаковой цене. За красную смородину заплатили 250 руб., а за черную - 450 руб. Каких кустов купили больше и на сколько?
Математика
для сада купили в питомнике 14 кустов красной и черной смородины по одинаковой цене. За красную смородину заплатили 250 руб., а за черную - 450 руб. Каких кустов купили больше и на сколько?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
250+450=700 руб. заплатили за краснуюи и черную смородину 700/14 = 50 руб. стоимость одного куста смородины 250/50 = 5 кустов красной смородины купили 450/50 = 9 кустов черной смородины купили 9-5=4 - на 4 куста больше купили черной смородины Ответ: больше купили кустов черной смородины, на 4 шт.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1 морковка и 7 редисок уравновешивают 2 морковки и 1 редиску. Сколько морковок уравновесят 12 редисок?
География
объясните смысл высказывания. "в сущности , название и образ павления не имеют никакой важности:если только правосудие оказывается всем гражданам, ...
Математика