Запиши число 6млд. 34млн.706ед.
Математика
Запиши число 6млд. 34млн.706ед.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6.034.000.706....все просто
Гость:
6 034 000 706
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