из 3 м ткани получается 2 полотенца. сколько такой длины полотенец получится из 6 м ткани? решите задачу двумя способами.
Математика
из 3 м ткани получается 2 полотенца. сколько такой длины полотенец получится из 6 м ткани? решите задачу двумя способами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 способ 1) 3:2=1,5 (м)- ткани надо на 1 полотенце 2) 6:1,5=4 (полот) Ответ: 4 полотенца получится из 6 метров ткани 2 способ 1) 6:(3:2)=4 (полот) Ответ: 4 полотенца получится из 6 метров ткани
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