из 3 м ткани получается 2 полотенца. сколько такой длины полотенец получится из 6 м ткани? решите задачу двумя способами.

Математика

из 3 м ткани получается 2 полотенца. сколько такой длины полотенец получится из 6 м ткани? решите задачу двумя способами.

Автор: Гость