спориднени слова до слова зима
Қазақ тiлi
спориднени слова до слова зима
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Це слова з тим самим коренем: зима зимовий взимку озимий зимівля (пере)зимувати зимно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
из 3 м ткани получается 2 полотенца. сколько такой длины полотенец получится из 6 м ткани? решите задачу двумя способами.
Математика
для сада купили в питомнике 14 кустов красной и черной смородины по одинаковой цене. За красную смородину заплатили 250 руб., а за черную - 450 руб...
Математика
1 морковка и 7 редисок уравновешивают 2 морковки и 1 редиску. Сколько морковок уравновесят 12 редисок?