Скажіть будь ласка синонім і антонім слова "справедливий". Наперед дякую
Қазақ тiлi
Скажіть будь ласка синонім і антонім слова "справедливий". Наперед дякую
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Справедливий Синонім слова - чесний, мудрий, безгрішний,об’єктивний, неупереджений. Антонім слова - жорстокий, нечесний.
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