от следующих существительных мужского рода образуйте родительный падеж множественного числа. Болгары, буряты, грузины, осетины, румыны, татары, туркмены, цыгане, турки, казахи, узбеки, таджики, якуты, сапоги, чулки, ботинки, ам...

Гость: Гость:

болгар, бурят, грузин, осетин, румын, татар, туркмен, цыган, турок, казахов, узбеков, таджиков, якутов, сапог, чулок, ботинок, ампер, микрон, аршин, граммов, килограммов, гектар, апельсинов, баклажанов, мандаринов, помидоров, томатов. P.S. Должно быть так. :-)