от следующих существительных мужского рода образуйте родительный падеж множественного числа. Болгары, буряты, грузины, осетины, румыны, татары, туркмены, цыгане, турки, казахи, узбеки, таджики, якуты, сапоги, чулки, ботинки, ам...
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от следующих существительных мужского рода образуйте родительный падеж множественного числа. Болгары, буряты, грузины, осетины, румыны, татары, туркмены, цыгане, турки, казахи, узбеки, таджики, якуты, сапоги, чулки, ботинки, амперы, микроны, аршины,граммы, килограммы, гектары, апельсины, баклажаны, мандарины, помидоры, томаты.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
болгар, бурят, грузин, осетин, румын, татар, туркмен, цыган, турок, казахов, узбеков, таджиков, якутов, сапог, чулок, ботинок, ампер, микрон, аршин, граммов, килограммов, гектар, апельсинов, баклажанов, мандаринов, помидоров, томатов. P.S. Должно быть так. :-)
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