Мама и папа вместе зарабатывают 8132 кроны.Зарплата мамы на 572 кроны больше.чем зарплата папы.Какую зарплату получает каждый из них? Задачу надо решить уравнением.

Математика

Мама и папа вместе зарабатывают 8132 кроны.Зарплата мамы на 572 кроны больше.чем зарплата папы.Какую зарплату получает каждый из них? Задачу надо решить уравнением.

Автор: Гость