Мама и папа вместе зарабатывают 8132 кроны.Зарплата мамы на 572 кроны больше.чем зарплата папы.Какую зарплату получает каждый из них? Задачу надо решить уравнением.
Математика
Мама и папа вместе зарабатывают 8132 кроны.Зарплата мамы на 572 кроны больше.чем зарплата папы.Какую зарплату получает каждый из них? Задачу надо решить уравнением.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) х+(х+572)=8132 2х=8132-572 2х=7560 х=3780 (кроны)-зарплата папы 2) 3780+572=4352 (кроны)- зарплата мамы
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