Найти среднюю линию равнобедренной трапеции с боковой стороной 5 см и периметром 26см
Геометрия
Найти среднюю линию равнобедренной трапеции с боковой стороной 5 см и периметром 26см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
26 - 2*5 = 16 (cм) - длина сторон-оснований. 16/2 = 8 (см) - длина средней линии.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Мама и папа вместе зарабатывают 8132 кроны.Зарплата мамы на 572 кроны больше.чем зарплата папы.Какую зарплату получает каждый из них? Задачу над...
Русский язык
от следующих существительных мужского рода образуйте родительный падеж множественного числа. Болгары, буряты, грузины, осетины, румыны, татары, тур...