за 3 ч работы один экскаватор вынул 555м3 земли.сколько кубических метров земли вынет второй экскаватор за 4 ч ,если в час он вынимает на 15м3 больше,чем первый?

Математика
за 3 ч работы один экскаватор вынул 555м3 земли.сколько кубических метров земли вынет второй экскаватор за 4 ч ,если в час он вынимает на 15м3 больше,чем первый?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
555/3=185 м³/ч-производительность первого 185+15=200 м³/ч-производительность второго 200*4=800 м³ -вынет второй за 4 часа
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