за 3 ч работы один экскаватор вынул 555м3 земли.сколько кубических метров земли вынет второй экскаватор за 4 ч ,если в час он вынимает на 15м3 больше,чем первый?

Математика

за 3 ч работы один экскаватор вынул 555м3 земли.сколько кубических метров земли вынет второй экскаватор за 4 ч ,если в час он вынимает на 15м3 больше,чем первый?

Автор: Гость