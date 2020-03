рассказ письмо другу на 35 слов

Гость: Гость:

Dear Steve, I was very glad to hear from you again. I haven't written for ages because of my school activities. In your letter you ask me to tell you about my favorite kind of sports. With a pleasure. I like many kinds of sports but best of all I like football. It's the game of my dream. I play for my school football club "Shkolnik". We are good players and we win almost every competitions. Besides it I'm a football fan and I like to watch every match on TV or in the stadium. And what about you? Tell me about your favorite kind of sports. That's for me today. I have to go to the shop for some food. Best regards to your family. Write soon. Andrey Дорогой Стив, Я был очень рад получить от тебя весточку. Я не писал целую вечность из-за занятости в школе. В своем письме ты просишь меня рассказать о моем любимом виде спорта. С удовольствием. Мне нравятся многие виды спорта, но больше всего я люблю футбол. Это игра моей мечты. Я играю за мой школьный футбольный клуб "Школьник". Мы хорошие игроки, и мы выигрываем почти все соревнования. Кроме того, я футбольный болельщик, и мне нравится смотреть каждый матч по телевизору или на стадионе. А как насчет тебя? Расскажи мне о своих любимых видах спорта. Это все на сегодня. Мне нужно идти в магазин за продуктами. передай привет своей семье. Пиши как можно быстрее Андрей