два человека тянут за веревку в разные стороны с силой 75Н разорвется ли веревка, если она выдерживает натяжение 90Н?
Физика
два человека тянут за веревку в разные стороны с силой 75Н разорвется ли веревка, если она выдерживает натяжение 90Н?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
нет, не выжержит, или да, разорвётся, 75+75 - 150Н, а верёвка выдерживает 90
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