два человека тянут за веревку в разные стороны с силой 75Н разорвется ли веревка, если она выдерживает натяжение 90Н?

Физика

два человека тянут за веревку в разные стороны с силой 75Н разорвется ли веревка, если она выдерживает натяжение 90Н?

Автор: Гость