В магазине привезли 48 коробок с зелёным виноградом. В 16 коробках был чёрный виноград , по 9 кг в каждой, а востальных-зелёный , по 8 кг в каждой.Сколько всего килограммов винограда привезли в магазин!
Математика
В магазине привезли 48 коробок с зелёным виноградом. В 16 коробках был чёрный виноград , по 9 кг в каждой, а востальных-зелёный , по 8 кг в каждой.Сколько всего килограммов винограда привезли в магазин!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16*9=144 кг чёрного винограда 48-16= 32 коробки с зелёным финоградом 32*8= 256 кг зелёного винограда 144+256 = 400 кг всякого винограда привезли в магазин
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика