В магазине привезли 48 коробок с зелёным виноградом. В 16 коробках был чёрный виноград , по 9 кг в каждой, а востальных-зелёный , по 8 кг в каждой.Сколько всего килограммов винограда привезли в магазин!

Математика

В магазине привезли 48 коробок с зелёным виноградом. В 16 коробках был чёрный виноград , по 9 кг в каждой, а востальных-зелёный , по 8 кг в каждой.Сколько всего килограммов винограда привезли в магазин!

Автор: Гость