вырази отношения в процентах: а)8дм к 3,2 м б)0,3 км к 500м в)12 ц к 4т г)0,034 ц л 20 кг д)6 мин к 1 ч﻿

Математика
вырази отношения в процентах: а)8дм к 3,2 м б)0,3 км к 500м в)12 ц к 4т г)0,034 ц л 20 кг д)6 мин к 1 ч﻿
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а)8дм к 3,2 м иначе 0,8м к 3,2м = 25% к 100%   б)0,3 км к 500м иначе 300м к 500м = 60% к 100%   в)12 ц к 4т иначе 1,2т к 4т = 30% к 100%   г)0,034 ц к 20 кг иначе 3,4 кг к 20кг= 17% к 100%   д)6 мин к 1 ч в одном часу 60 мин. значит 6 минут - это 10%
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