вырази отношения в процентах: а)8дм к 3,2 м б)0,3 км к 500м в)12 ц к 4т г)0,034 ц л 20 кг д)6 мин к 1 ч﻿

Гость: Гость:

а)8дм к 3,2 м иначе 0,8м к 3,2м = 25% к 100% б)0,3 км к 500м иначе 300м к 500м = 60% к 100% в)12 ц к 4т иначе 1,2т к 4т = 30% к 100% г)0,034 ц к 20 кг иначе 3,4 кг к 20кг= 17% к 100% д)6 мин к 1 ч в одном часу 60 мин. значит 6 минут - это 10%