21. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предлож??нии должны стоять запятые? Воробей (1) неожиданно взлетев (2) исчез в светлой зелени сада (3) прозрачно сквозившей (4) на предвечернем небе....
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21. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предлож??нии должны стоять запятые? Воробей (1) неожиданно взлетев (2) исчез в светлой зелени сада (3) прозрачно сквозившей (4) на предвечернем небе. А) 1, 3; Б) 2, 4; В) 2, 3, 4; Г) 1, 2, 3. 22. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении: По ночам земля быстро выхолаживалась (.) и к рассвету степь покрывалась налётом недолговечного инея. А) Сложное предложение, перед союзом И запятая не нужна. Б) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. В) Сложное предложение, перед союзом И нужна запятая. Г) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 23. Укажите, к какому стилю речи относится приведённое предложение: Поделка государственных казначейских билетов преследуется по закону. А) публицистический; Б) официально-деловой; В) разговорный; Г) научный. 24. Сколько запятых нужно поставить в указанном предложении (знаки препинания не расставлены)? Однажды Лизавета Ивановна сидя под окошком за пяльцами нечаянно взглянула на улицу и увидела молодого инженера стоящего неподвижно и устремившего глаза к её окошку. А) 3; Б) 4; В) 5; Г) 6.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
21-г 22-а 23-б 24- а если что-то не правильно извиняйте:))
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