21. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предлож??нии должны стоять запятые? ​Воробей (1) неожиданно взлетев (2) исчез в светлой зелени сада (3) прозрачно сквозившей (4) на предвечернем небе....

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21. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предлож??нии должны стоять запятые? ​Воробей (1) неожиданно взлетев (2) исчез в светлой зелени сада (3) прозрачно сквозившей (4) на предвечернем небе. А) 1, 3;​ Б) 2, 4;​ В) 2, 3, 4;​ Г) 1, 2, 3. 22. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении: ​По ночам земля быстро выхолаживалась (.) и к рассвету степь покрывалась налётом недолговечного инея. А) Сложное предложение, перед союзом И запятая не нужна. Б) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна.​ В) Сложное предложение, перед союзом И нужна запятая.​ Г) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая.​ 23. Укажите, к какому стилю речи относится приведённое предложение: ​Поделка государственных казначейских билетов преследуется по закону. А) публицистический; Б) официально-деловой;​ В) разговорный;​ Г) научный. 24. Сколько запятых нужно поставить в указанном предложении (знаки препинания не расставлены)? ​Однажды Лизавета Ивановна сидя под окошком за пяльцами нечаянно взглянула на улицу и увидела молодого инженера стоящего неподвижно и устремившего глаза к её окошку. А) 3;​ Б) 4;​ В) 5;​ Г) 6.
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Гость:
21-г 22-а 23-б 24- а если что-то не правильно извиняйте:))
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