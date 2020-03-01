22 1/3-20 8/60 ПОМОГИТЕ С РЕШЕНИЕМ

Математика
22 1/3-20 8/60 ПОМОГИТЕ С РЕШЕНИЕМ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
22 1/3-20 8/60 = 2 1/5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
3a умножить на 2a cколько ?
Ответить
Русский язык
Хэпл........ Нужно закончить сочинение "Моя комната" хотя бы 1-2 предложения. Само со??инение писать не нужно всё уже написано только конец с:
Ответить
Русский язык
Вышел купец Степан из чащи леса. Открылась перед ним тихая лесная поляна. А там на ??ригорке сияет цветочек аленький, живой,трепещущий. Сияет ярче ...
Ответить
Математика
Сколько будет 5 целых 3/4 * 8 - 2 целых 1/3 * 1 целую 3/14 - 1 целая 37/48 * 2 целых 2/15
Ответить
Химия
Решите что сможете(1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9)
Ответить