22 1/3-20 8/60 ПОМОГИТЕ С РЕШЕНИЕМ
Математика
22 1/3-20 8/60 ПОМОГИТЕ С РЕШЕНИЕМ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
22 1/3-20 8/60 = 2 1/5
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