Сколько будет 5 целых 3/4 * 8 - 2 целых 1/3 * 1 целую 3/14 - 1 целая 37/48 * 2 целых 2/15
Математика
Сколько будет 5 целых 3/4 * 8 - 2 целых 1/3 * 1 целую 3/14 - 1 целая 37/48 * 2 целых 2/15
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