Как доказать,что углы равны?
Геометрия
Как доказать,что углы равны?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо замерить их размер линейкой, а градус угла транспортиром.
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