228, 234 помогите пж срочно!!!6 класс

Математика
228, 234 помогите пж срочно!!!6 класс
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Гость:
1 000 000 000 83837473892938999 3
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