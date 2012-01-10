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Выполните вычитание 1/10-1/12 и 9/20-1/30
Математика
Выполните вычитание 1/10-1/12 и 9/20-1/30
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1/10-1/12 =
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