4a+2*(3*a)=40 Решить уравнение
Математика
4a+2*(3*a)=40 Решить уравнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4a+2*(3*a)=40 4а+6а=40 10а=40 а=40:10 а=4 Проверяем 4*4+2*(3*4)=40 16+2*12=40 16+24=40 40=40
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