3,6/x-1=7,8/6,5 распесать решения уровнения
Математика
3,6/x-1=7,8/6,5 распесать решения уровнения
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3,6/x-1=1,2 3,6=1,2x-1,2 1,2x=4,8 x=4
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