Объясните происхождения свол шедевр. ярмарка банк

Гость: Гость:

Шедевр-- дело мастера. в средневековье зачётное задание на вступление в гильдию ярмарка-- ежегожный рынок. JAHRMARKT банк-- скамейка (голландское) . раньше менялы сидели на улицах на скамейках и меняли людям деньги. потом уже они переросли в банки