Объясните происхождения свол шедевр. ярмарка банк
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Объясните происхождения свол шедевр. ярмарка банк
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шедевр-- дело мастера. в средневековье зачётное задание на вступление в гильдию ярмарка-- ежегожный рынок. JAHRMARKT банк-- скамейка (голландское) . раньше менялы сидели на улицах на скамейках и меняли людям деньги. потом уже они переросли в банки
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