Расстояние между городами а и б на карте 2,8см.Масштаб карты 1:7.500.000. Найдите расстояние между городами на местности
Математика
Расстояние между городами а и б на карте 2,8см.Масштаб карты 1:7.500.000. Найдите расстояние между городами на местности
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Масштаб карты показывает, какому количеству сантиметров на местности соответствует 1 см на карте. Тогда: S = 2,8 * 7 500 000 = 21 000 000 (см) = 210 (км) Ответ: 210 км
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