Расстояние между городами а и б на карте 2,8см.Масштаб карты 1:7.500.000. Найдите расстояние между городами на местности

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Расстояние между городами а и б на карте 2,8см.Масштаб карты 1:7.500.000. Найдите расстояние между городами на местности

Автор: Гость