Какие звуки обозначены выделенными буквами придумай Запиши пять своих примеров Да там балка балка горка горка жар-жар дочка.
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Какие звуки обозначены выделенными буквами придумай Запиши пять своих примеров Да там балка балка горка горка жар-жар дочка.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это парные согласные, продолжить можно такими примерами: луг -лук, кот -код, рок -рог
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