Какие звуки обозначены выделенными буквами придумай Запиши пять своих примеров Да там балка балка горка горка жар-жар дочка.

Русский язык

Какие звуки обозначены выделенными буквами придумай Запиши пять своих примеров Да там балка балка горка горка жар-жар дочка.

Автор: Гость