Какие звуки обозначены выделенными буквами придумай Запиши пять своих примеров Да там балка балка горка горка жар-жар дочка.

Русский язык
Какие звуки обозначены выделенными буквами придумай Запиши пять своих примеров Да там балка балка горка горка жар-жар дочка.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это парные согласные, продолжить можно такими примерами: луг -лук, кот -код, рок -рог
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Догадайтесь какова сторона квадрата площадь 25 см
Ответить
Физика
Половину пути автомобиль прошел со скоростью V1 равно 36 километров в час а на второй половине пути он половину времени двигался со скоростью V2 ра...
Ответить
Русский язык
Как писать слово при всех вместе или раздельно
Ответить
Английский язык
29 плиз срочно прошу быстро надо
Ответить
Алгебра
Выразите формулой обратную пропорциональность ,зная ,что ее график проходит чере?? точку :1)М (4;-0,75)
Ответить