Догадайтесь какова сторона квадрата площадь 25 см
Математика
Догадайтесь какова сторона квадрата площадь 25 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 сантиметров 5 × 5=25
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