Составь меню из 4 блюд,при условии что все согласные звуки твердые
Русский язык
Составь меню из 4 блюд,при условии что все согласные звуки твердые
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каша, суп, плов, компот, сок, рагу, рыба, торт (на выбор)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Расстояние между городами а и б на карте 2,8см.Масштаб карты 1:7.500.000. Найдите расстояние между городами на местности
Русский язык
Какие звуки обозначены выделенными буквами придумай Запиши пять своих примеров Да там балка балка горка горка жар-жар дочка.
Физика
Половину пути автомобиль прошел со скоростью V1 равно 36 километров в час а на второй половине пути он половину времени двигался со скоростью V2 ра...
Русский язык