Но, ломая закон пустыни, в Каракумы идёт вода. определить простое или сложное пред??ожение?
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Но, ломая закон пустыни, в Каракумы идёт вода. определить простое или сложное пред??ожение?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ето сложное предложение,бо в нем есть две части.
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