24*5+19 надо её решить и придумать задание
Математика
24*5+19 надо её решить и придумать задание
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
139. 24 мальчика играли в хоккей, всего было 5 команд. В конце игры пришли ещё 19 мальчиков. Сколько всего было мальчиков???
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