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5 дм70мм сколько будет см
Математика
5 дм70мм сколько будет см
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
57 сантиметров 1дм = 10 см
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