5 дм70мм сколько будет см

Математика
5 дм70мм сколько будет см
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
57 сантиметров 1дм = 10 см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найти площадь квадрата имеющего периметр 56 дециметров
Ответить
Литература
Характеристика Котьки из рассказа огурцы Краткое содержание рассказа Н. Носова "Огурцы"?
Ответить
Математика
X÷5=9×2-4×4,6×7-y=4×9+7÷7, (54-46)÷a=64÷8,c×7=6×8-13,z+6×7=8×9,y÷(28÷7)=5÷1.xxx,v,l,x,ll,xx.
Ответить
Русский язык
Придумать загадку про стол
Ответить
Русский язык
В вазе лежат яблоки груши и апельсины Яблок на 2 больше ,чем груш Сколько фруктов к??ждого вида лежит в вазе если их всего 5 штук?Реши задачу под...
Ответить