В вазе лежат яблоки груши и апельсины Яблок на 2 больше ,чем груш Сколько фруктов к??ждого вида лежит в вазе если их всего 5 штук?Реши задачу подбором.сколько решений имеет задача?помогите решить задача плиз

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В вазе лежат яблоки груши и апельсины Яблок на 2 больше ,чем груш Сколько фруктов к??ждого вида лежит в вазе если их всего 5 штук?Реши задачу подбором.сколько решений имеет задача?помогите решить задача плиз

Автор: Гость