В пустыне встретились два каравана.В одном 29 верблюдов, а в другом на 13 верблюдов больше. Сколько верблюдов в другом караване? Решение.... Запиши к задаче другой вопрос так,чтобы она решалась в два действия. Реши новую задачу...

Математика

В пустыне встретились два каравана.В одном 29 верблюдов, а в другом на 13 верблюдов больше. Сколько верблюдов в другом караване? Решение.... Запиши к задаче другой вопрос так,чтобы она решалась в два действия. Реши новую задачу........ Вопрос...... Решение

Автор: Гость