В пустыне встретились два каравана.В одном 29 верблюдов, а в другом на 13 верблюдов больше. Сколько верблюдов в другом караване? Решение.... Запиши к задаче другой вопрос так,чтобы она решалась в два действия. Реши новую задачу...
Математика
В пустыне встретились два каравана.В одном 29 верблюдов, а в другом на 13 верблюдов больше. Сколько верблюдов в другом караване? Решение.... Запиши к задаче другой вопрос так,чтобы она решалась в два действия. Реши новую задачу........ Вопрос...... Решение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В каждом караване по 29 верблюда сколько нужно отнять верблюдов чтобы в каждом караване было 13 верблюдов 29+29=58 13+13=26 58-26=32 или: 29-13=16 16+16=32
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