Помогите 71 СРОЧНО ПЖ

Қазақ тiлi
Помогите 71 СРОЧНО ПЖ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мен мектепке қарай бара жаттым. Бір ит менің сөмкемді тартып алып, кимімді жыртты. Мен мектепке қарай жүгірдім. Мені достарым көріп мазақтады. Мен оларға ренжідім.
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