Как определить однородные члены в это отрывке стиха

Русский язык
Как определить однородные члены в это отрывке стиха
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однородные члены это слова одной части речи в одном предложении. В данном отрывке однородными членами являются все слова во втором предложении ДО слов на воротах
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