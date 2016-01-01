Выбери один из городов и опиши его географическое положение

Окружающий мир
Выбери один из городов и опиши его географическое положение
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Гость:
Краснодар — город на юге России, расположенный на правом берегу реки Кубани, на расстоянии 120—150 километров от Чёрного и Азовского морей, и 1340 км от Москвы. Административный центр Краснодарского края. Крупный экономический и культурный центр Северного Кавказа и Южного федерального округа, центр историко-географической области Кубань. Неофициально именуется столицей Кубани, а также южной столицей России Население — 853 848 человек (2016).
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