Участки пути Скорость Время Расстояние 1 3 км/ч ? 12 км 2 ? 30мин. 1 км 3 6 км/ч 2ч,30мин ?

Математика
Участки пути Скорость Время Расстояние 1 3 км/ч ? 12 км 2 ? 30мин. 1 км 3 6 км/ч 2ч,30мин ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 12:3=4(ч) 2) 1:0.5=2(км/ч) 3) 6*2,5=15(км )
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