Участки пути Скорость Время Расстояние 1 3 км/ч ? 12 км 2 ? 30мин. 1 км 3 6 км/ч 2ч,30мин ?
Математика
Участки пути Скорость Время Расстояние 1 3 км/ч ? 12 км 2 ? 30мин. 1 км 3 6 км/ч 2ч,30мин ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 12:3=4(ч) 2) 1:0.5=2(км/ч) 3) 6*2,5=15(км )
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Математика
ХЭЭЭЭЛП.ДВА МАСТЕРА РАБОТАЮТ НА ФАБРИКЕ ЁЛОЧНЫХ УКРАШЕНИЙ . ОДИН ИЗ НИХ РАСПИСЫВА??Т 20 ЁЛОЧНЫХ ИГРУШЕК В ЧАС А ДРУГОЙ 25 .УСПЕЮСЛИ ОНИ ВЫПОЛНИТЬ З...
Английский язык