Придумать загадку про стол

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Придумать загадку про стол
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Под одной крышей четыре брата стоят.
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