Характеристика Котьки из рассказа огурцы Краткое содержание рассказа Н. Носова "Огурцы"?
Литература
Характеристика Котьки из рассказа огурцы Краткое содержание рассказа Н. Носова "Огурцы"?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Котька очень добрый, не желает зла, но он часто действует не думая и это его главный минус.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Русский язык
В вазе лежат яблоки груши и апельсины Яблок на 2 больше ,чем груш Сколько фруктов к??ждого вида лежит в вазе если их всего 5 штук?Реши задачу под...
Математика
В пустыне встретились два каравана.В одном 29 верблюдов, а в другом на 13 верблюдов больше. Сколько верблюдов в другом караване? Решение.... Запиши...