Характеристика Котьки из рассказа огурцы Краткое содержание рассказа Н. Носова "Огурцы"?

Литература
Характеристика Котьки из рассказа огурцы Краткое содержание рассказа Н. Носова "Огурцы"?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Котька очень добрый, не желает зла, но он часто действует не думая и это его главный минус.
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