X÷5=9×2-4×4,6×7-y=4×9+7÷7, (54-46)÷a=64÷8,c×7=6×8-13,z+6×7=8×9,y÷(28÷7)=5÷1.xxx,v,l,x,ll,xx.
Математика
X÷5=9×2-4×4,6×7-y=4×9+7÷7, (54-46)÷a=64÷8,c×7=6×8-13,z+6×7=8×9,y÷(28÷7)=5÷1.xxx,v,l,x,ll,xx.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х÷5=2 х =2х5 х =10 42-у=37 у =42-37 у =5 8 ÷a=8 а=1 сх7=35 с=35 ÷7 с=5 Z+42=72 Z=72-42 Z=30 y÷(28÷7)=5÷1. y÷4=5 у=5х4 у=20
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