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24 дм. это сколько см.
Математика
24 дм. это сколько см.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24 дециметра= 240 сантиметров
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